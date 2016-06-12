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Михай «Миху» Месарош
Михай «Миху» Месарош
Mihaly «Michu» Meszaros
О персоне
Фильмография
Михай «Миху» Месарош
Mihaly «Michu» Meszaros
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Дата рождения
20 сентября 1939
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 июня 2016
Место рождения
Будапешт, Венгрия
Рост
83 см
Биография Михая «Миху» Месароша
Родился 20 сентября 1939 года. Будапешт, Венгрия. Умер 12 июня 2016 года. Торранс, Калифорния, США.
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