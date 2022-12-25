В костюме Альфа скрывался мужчина ростом 84 см: вот как он выглядел

Далеко не все поклонники знали правду об их любимом сериале.

Сериал «Альф» вышел на экраны в 1986 году. Миллионы поклонников остались в восторге от обаятельного инопланетянина, однако никто из них не догадывался, кто же исполнил роль Альфа.

Как оказалось, в первых сериях ситкома в костюме инопланетянина находился настоящий актер. Им стал венгерский артист Михай Месарош, рост которого был всего лишь 84 сантиметра. Именно он сыграл Альфа во всех эпизодах, когда тот оказывается в кадре в полный рост.

Ко времени выхода ситкома Михай уже был прославленным цирковым артистом. Он построил карьеру на выступлениях в родной Венгрии, а после преуспел и в США, работая с Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, о котором впоследствии был выпущен фильм «Величайший шоумен».

Со временем однако продюсеры решили, что услуги Месароша обходятся им слишком дорого, поэтому заменили артиста на куклу. Ей управляли сразу несколько человек, а чуть позже создатели приобрели электрическую куклу, поэтому герой появлялся в кадре преимущественно по пояс.