Джеф Марш
Награды
Jeff "Swampy" Marsh
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеф Марш
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
