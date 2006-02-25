События японского анимационного сериала «Эрго Прокси» разворачиваются на планете Земля после апокалипсиса. В городе Ромдо обитают представители человеческой расы, а также роботы-андроиды. На Земле осталось не так много мест, подходящих для жизни людей. На этой территории пригодная для человека среда поддерживается при помощи Купола, который возведен над городом. Киборги служат людям. Городом управляют Советники. Они следят за горожанами, поскольку экологическая обстановка за пределами Купола внушает тревогу.