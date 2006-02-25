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Постер к сериалу Эрго Прокси
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Эрго Прокси
Эрго Прокси (2006 - 2006) Ergo Proxy 16+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал WOWOW
Продолжительность 9 часов 35 минут
О чем сериал

События японского анимационного сериала «Эрго Прокси» разворачиваются на планете Земля после апокалипсиса. В городе Ромдо обитают представители человеческой расы, а также роботы-андроиды. На Земле осталось не так много мест, подходящих для жизни людей. На этой территории пригодная для человека среда поддерживается при помощи Купола, который возведен над городом. Киборги служат людям. Городом управляют Советники. Они следят за горожанами, поскольку экологическая обстановка за пределами Купола внушает тревогу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Akiko Yajima Pino
Koji Yusa Vincent Law
Sanae Kobayashi Daedalus Yumeno
Houko Kuwashima Kristeva
Кэнъю Хориути
Кэнъю Хориути
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эрго Прокси - Сезон 1 Сезон 1
2006, 23 эпизода
 
Кадры из сериала
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