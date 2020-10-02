Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Хавелка
Martin Havelka
Мартин Хавелка
Martin Havelka
Дата рождения
10 июля 1958
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 октября 2020
Место рождения
Карловы Вары, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Учительница
(2016)
6.5
Мой дядя Архимед
(2018)
6.5
Север
(2019)
Фильмография Мартин Хавелка
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2024
2019
2018
2016
1979
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
Крысы
триллер, криминал
2024, Чехия
6.5
Север
драма, криминал
2019, Чехия
6.5
Мой дядя Архимед
Muj strýcek Archimedes
комедия, драма
2018, Чехия / Франция / Германия
7.3
Учительница
Ucitelka
комедия, драма
2016, Словакия / Чехия
6.2
Ballad for a Bandit
Balada pro banditu
мюзикл, мелодрама
1979, Чехословакия
