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Киноафиша Сериалы Север

Север (2019 - 2019)

Sever 18+
Год выпуска 2019
Страна Чехия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 59 минут
Продолжительность сериала 5 часов 54 минуты

О чем сериал

«Север» – это чешский детективный мини-сериал о бывшем инженере, который решает встать на защиту справедливости. Петр Свобода понимает, что в его профессии все куплено и добиться успехов честным трудом невозможно. Он бросает работу, поступает в полицейскую академию и начинает новую жизнь. Все идет замечательно, пока фигурантом по очередному делу не становится бывший начальник Петра – известный нечистый на руку бизнесмен. Выясняется, что за его спиной стоит целая мафия, связанная с полицейским департаментом.

В ролях
В ролях
Петра Спалкова
Роман Лукнар
Иржи Мадл
Мартин Хавелка
Элишка Крженкова
Элишка Крженкова
Роберт Раса
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Север - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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