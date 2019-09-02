«Север» – это чешский детективный мини-сериал о бывшем инженере, который решает встать на защиту справедливости. Петр Свобода понимает, что в его профессии все куплено и добиться успехов честным трудом невозможно. Он бросает работу, поступает в полицейскую академию и начинает новую жизнь. Все идет замечательно, пока фигурантом по очередному делу не становится бывший начальник Петра – известный нечистый на руку бизнесмен. Выясняется, что за его спиной стоит целая мафия, связанная с полицейским департаментом.