Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Martin Havelka Martin Havelka
Kinoafisha Persons Martin Havelka

Martin Havelka

Martin Havelka

Date of Birth
10 July 1958
Age
62 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
2 October 2020
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

The Teacher 7.2
The Teacher (2016)
My Uncle Archimedes 6.5
My Uncle Archimedes (2018)
Sever 6.5
Sever (2019)

Filmography

Genre
Year
Zrádci
Zrádci
Thriller, Crime 2024, Czechia
Sever 6.5
Sever
Drama, Crime 2019, Czechia
My Uncle Archimedes 6.5
My Uncle Archimedes Muj strýcek Archimedes
Comedy, Drama 2018, Czechia / France / Germany
The Teacher 7.3
The Teacher Ucitelka
Comedy, Drama 2016, Slovakia / Czechia
Ballad for a Bandit 6.2
Ballad for a Bandit Balada pro banditu
Musical, Romantic 1979, Czechoslovakia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more