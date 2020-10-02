Martin Havelka

Menu
Date of Birth
10 July 1958
Age
62 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
2 October 2020
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
5
Zrádci
Thriller, Crime
2024, Czechia
6.5
Sever
Drama, Crime
2019, Czechia
6.5
My Uncle Archimedes
Muj strýcek Archimedes
Comedy, Drama
2018, Czechia / France / Germany
7.3
The Teacher
Ucitelka
Comedy, Drama
2016, Slovakia / Czechia
6.2
Ballad for a Bandit
Balada pro banditu
Musical, Romantic
1979, Czechoslovakia
