Вернувшись с войны, Архимед первым делом спешит усыновить своего племянника-сироту. Приехав в приют, мужчина нашёл там и свою будущую жену Пенелопу. Эта новая греческая семья из трёх человек в 1949 году поселяется в городе Брно, тогда ещё чехословацком. Не говоря ни слова по-чешски и не имея никаких денег в кармане, Архимед тем не менее верит в справедливый и свободный мир, который, как ему кажется, он наконец обрёл в Чехословакии. Постепенно жизнь налаживается. Сын определён в школу, Архимед нашёл работу на ферме, соседка помогает Пенелопе выучить язык. Только два обстоятельства мешают ощущению полного счастья. Социалистические убеждения Архимеда терпят крах. А ещё семья отчаянно хочет вернуться в Грецию, но границы безнадёжно закрыты. С каждым днём желание ступить на родную землю только увеличивается. Чтобы эта мечта сбылась, приходится подойти к делу творчески.