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Постер фильма Мой дядя Архимед
6.5
Киноафиша Фильмы Мой дядя Архимед
6.5

Мой дядя Архимед

, 2018
Muj strýcek Archimedes
Чехия, Франция, Германия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Мой дядя Архимед
6.5

О фильме

Вернувшись с войны, Архимед первым делом спешит усыновить своего племянника-сироту. Приехав в приют, мужчина нашёл там и свою будущую жену Пенелопу. Эта новая греческая семья из трёх человек в 1949 году поселяется в городе Брно, тогда ещё чехословацком. Не говоря ни слова по-чешски и не имея никаких денег в кармане, Архимед тем не менее верит в справедливый и свободный мир, который, как ему кажется, он наконец обрёл в Чехословакии. Постепенно жизнь налаживается. Сын определён в школу, Архимед нашёл работу на ферме, соседка помогает Пенелопе выучить язык. Только два обстоятельства мешают ощущению полного счастья. Социалистические убеждения Архимеда терпят крах. А ещё семья отчаянно хочет вернуться в Грецию, но границы безнадёжно закрыты. С каждым днём желание ступить на родную землю только увеличивается. Чтобы эта мечта сбылась, приходится подойти к делу творчески.

В ролях

Ондржей Ветхи
Archimedes
Мирослав Донутил
Karel Novák
Иржи Дворжак
Иржи Дворжак
kapitán STB
Иван Луптак
Nikos
Кристина Бокова
prostitutka Simona
Яромир Дулава
Олдрич Навратил
Мартин Хавелка
Моника Малакова
Ян Коларжик
Marie Svestková
Dana Cerná
Penelope
Сценарист Georgis Agathonikiadis, Petr Hudský
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Франция / Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Производство Ceská Televize, ARTE
Другие названия
Muj strýcek Archimedes, Mein Onkel Archimedes, My Uncle Archimedes, Bácsikám, Archimedes, Mi tio Arquimedes, Mio zio Archimede, Moj stricek Arhimed, Mon Oncle Archimède, Můj strýček Archimedes, Ο θείος μου ο Αρχιμήδης, Мой дядя Архимед

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 ноября 2025

Отзывы о фильме

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