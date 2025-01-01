Меню
О персоне
Фильмография
Андрей Багиров
Киноафиша
Персоны
Андрей Багиров
Андрей Багиров
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Напарники
(2023)
7.1
БиМ
(2022)
5.8
Остров обречённых
(2019)
Фильмография Андрей Багиров
Жанр
Все
Вестерн
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2022
2021
2020
2019
2017
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Актер
7
7.5
Напарники
детектив, комедия
2023, Россия
7.1
БиМ
детектив
2022, Россия
Закаты и рассветы
драма, детектив
2021, Россия
5.1
Магнезия
Magnezja
криминал, драма, вестерн
2020, Польша
5.8
Остров обречённых
криминал, триллер, детектив
2019, Россия
Живая мина
детектив, криминал
2019, Россия
4.4
Молодой
Molodoj
драма
2017, Россия
