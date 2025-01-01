Меню
Андрей Багиров
Киноафиша Персоны Андрей Багиров

Андрей Багиров

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Напарники 7.5
Напарники (2023)
БиМ 7.1
БиМ (2022)
Остров обречённых 5.8
Остров обречённых (2019)

Фильмография Андрей Багиров

Жанр
Год
Напарники 7.5
Напарники
детектив, комедия 2023, Россия
БиМ 7.1
БиМ
детектив 2022, Россия
Закаты и рассветы
Закаты и рассветы
драма, детектив 2021, Россия
Магнезия 5.1
Магнезия Magnezja
криминал, драма, вестерн 2020, Польша
Остров обречённых 5.8
Остров обречённых
криминал, триллер, детектив 2019, Россия
Живая мина
Живая мина
детектив, криминал 2019, Россия
Молодой 4.4
Молодой Molodoj
драма 2017, Россия
