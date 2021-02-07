Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Закаты и рассветы
1 постер
Киноафиша Сериалы Закаты и рассветы

Закаты и рассветы (2021 - 2021)

Zakaty i rassvety 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Полина, успешный адвокат из Москвы, по просьбе матери приезжает в родной город, в котором давно не появлялась из-за ссоры с младшей сестрой Ариной. Мать сообщает Полине, что ее сестра пропала несколько дней назад. Вскоре полиция обнаруживает тело Арины. Девушку задушили и выбросили в озеро. Первым под подозрение попадает Борис, муж Арины, с которым она судилась из-за раздела имущества. Полина верит в невиновность Бориса и предлагает защищать его. В это же время к дому, где жила Арина и в салон, где она работала, неизвестный подбрасывает гипсовые бюсты с надписью «шлюха». А следователь Андреев, ведущий дело об убийстве Арины, находит подтверждение тому, что Арина была связана с бандой угонщиков машин.

В ролях
В ролях
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Денис Яковлев
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Тамара Акулова
Тамара Акулова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Закаты и рассветы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше