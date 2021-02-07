Полина, успешный адвокат из Москвы, по просьбе матери приезжает в родной город, в котором давно не появлялась из-за ссоры с младшей сестрой Ариной. Мать сообщает Полине, что ее сестра пропала несколько дней назад. Вскоре полиция обнаруживает тело Арины. Девушку задушили и выбросили в озеро. Первым под подозрение попадает Борис, муж Арины, с которым она судилась из-за раздела имущества. Полина верит в невиновность Бориса и предлагает защищать его. В это же время к дому, где жила Арина и в салон, где она работала, неизвестный подбрасывает гипсовые бюсты с надписью «шлюха». А следователь Андреев, ведущий дело об убийстве Арины, находит подтверждение тому, что Арина была связана с бандой угонщиков машин.