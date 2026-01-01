Эухенио Силлер

Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно

Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю

Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили

«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)

В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет

«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?