О персоне
Фильмография
Ко Мин-щи
Ko Min-shi
Киноафиша
Персоны
Ко Мин-щи
Ко Мин-щи
Ko Min-shi
Дата рождения
15 февраля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тэджон, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Милый дом
(2020)
0.0
Сто миллионов звезд с неба
(2018)
0.0
Секретный бутик
(2019)
Фильмография Ко Мин-щи
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2021
2020
2019
2018
Все
4
Сериалы
4
Актриса
4
Гора Чири
боевик
2021, Южная Корея
Милый дом
ужасы, фантастика, триллер
2020, Южная Корея
Секретный бутик
драма
2019, Южная Корея
Сто миллионов звезд с неба
криминал, триллер, детектив
2018, Южная Корея
