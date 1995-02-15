Меню
Ко Мин-щи Ko Min-shi
Киноафиша Персоны Ко Мин-щи

Ко Мин-щи

Ko Min-shi

Дата рождения
15 февраля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тэджон, Республика Корея

Популярные фильмы

Милый дом 0.0
Милый дом (2020)
Сто миллионов звезд с неба 0.0
Сто миллионов звезд с неба (2018)
Секретный бутик 0.0
Секретный бутик (2019)

Фильмография Ко Мин-щи

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актриса 4
Гора Чири
Гора Чири
боевик 2021, Южная Корея
Милый дом
Милый дом
ужасы, фантастика, триллер 2020, Южная Корея
Секретный бутик
Секретный бутик
драма 2019, Южная Корея
Сто миллионов звезд с неба
Сто миллионов звезд с неба
криминал, триллер, детектив 2018, Южная Корея
