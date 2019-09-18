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Постер сериала Секретный бутик
Постер сериала Секретный бутик
Постер сериала Секретный бутик
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Секретный бутик

Секретный бутик (2019 - 2019)

Sikeurit Butikeu 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал «Секретный бутик» – это корейская детективная драма о скромной девушке из бедного района, судьба которой переворачивается в одночасье. Героиня работает в банях для обеспеченных мужчин, где ей приходится выполнять отнюдь не только обязанности банщицы. Но неожиданный шанс помогает ей изменить свою жизнь к лучшему. Девушка становится домработницей в богатом доме. Вот только и у нее, и у ее новых нанимателей есть свои тайные мотивы. Через что придется пройти героине ради мести и будущего счастья?

В ролях
В ролях
Чан Ми-хиэ
Рю Сын-су
Ким Тхэ-хун
Ко Мин-щи
Хан Джон-су
Ким Джэ-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Секретный бутик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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