Сериал «Секретный бутик» – это корейская детективная драма о скромной девушке из бедного района, судьба которой переворачивается в одночасье. Героиня работает в банях для обеспеченных мужчин, где ей приходится выполнять отнюдь не только обязанности банщицы. Но неожиданный шанс помогает ей изменить свою жизнь к лучшему. Девушка становится домработницей в богатом доме. Вот только и у нее, и у ее новых нанимателей есть свои тайные мотивы. Через что придется пройти героине ради мести и будущего счастья?