My Scene: Звезды Голливуда , 2005

Нет девушки, что не мечтает быть кинозвездой, и знаменитая кукла Барби и ее верные подружки - Мэдисон, Челси, Ноли и Дилэнси - не исключение. Однажды им выпадает шанс сыграть маленькие роли в голливудском фильме. Показаться на экране в шикарных нарядах, блеснуть идеальным макияжем и продемонстрировать моднейшие прически - что может быть лучше!? Ну, кое-что может. Например, когда Мэдисон вдруг приглашают на большую роль в паре с популярнейшим молодым актером! Вот это удача! Однако не вскружит ли голову Мэдисон ее нежданная слава? Не забудет ли она подруг ради волшебного мира кино?