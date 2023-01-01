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My Scene: Звезды Голливуда My Scene: Звезды Голливуда
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My Scene Goes Hollywood: The Movie

My Scene: Звезды Голливуда , 2005

2005 / США
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О фильме

Нет девушки, что не мечтает быть кинозвездой, и знаменитая кукла Барби и ее верные подружки - Мэдисон, Челси, Ноли и Дилэнси - не исключение. Однажды им выпадает шанс сыграть маленькие роли в голливудском фильме. Показаться на экране в шикарных нарядах, блеснуть идеальным макияжем и продемонстрировать моднейшие прически - что может быть лучше!? Ну, кое-что может. Например, когда Мэдисон вдруг приглашают на большую роль в паре с популярнейшим молодым актером! Вот это удача! Однако не вскружит ли голову Мэдисон ее нежданная слава? Не забудет ли она подруг ради волшебного мира кино?

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2005
Возраст 18+
Режиссер
Эрик Фогель
В ролях
Кэтлин Барр
Кэтлин Барр
Келли Шеридан
Теган Мосс
Meghan Black
Алессандро Джулиани
Алессандро Джулиани
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
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Постер мультфильма My Scene: Звезды Голливуда 2 постера
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