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Киноафиша Сериалы Майор Ветров

Майор Ветров (2007 - 2007)

Майор Ветров 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Майор Роман Ветров, ветеран афганской войны, кадровый офицер спецназа, пытается сорвать преступный план международной наркомафии. В неравной схватке с наркодельцами Ветров испытывает множество ударов судьбы: погибает его отец, любимая девушка выходит замуж за бывшего друга. Майор становится жертвой интриги, тонко разыгранной преступниками, - по приговору суда он безвинно осужден и отправлен в тюрьму.И только верность долгу чести, несгибаемая воля и мужество помогают майору Ветрову преодолеть все преграды, победить зло и вновь обрести утраченную любовь.

В ролях
В ролях
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Александр Песков
Александр Песков
Олег Штефанко
Олег Штефанко
Виктор Рыбчинский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Майор Ветров - Сезон 1 Сезон 1
2007, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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