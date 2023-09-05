Три подруги вступают в мятежную взрослую жизнь в трейлере российской драмы «Краш-тест»

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер отечественной драмы о взрослении «Краш-тест» о трех выпускницах школы, вступающих во взрослую жизнь. Точная дата премьеры пока не оглашена, но релиз точно состоится до конца этого года.

В центре сюжета — 17-летние девушки Таня, Арина и Лера, заканчивающие школу. Они проживают в крохотном российском городке и мечтают в будущем поступить в столичные вузы. Их ожидает первое лето после школьного выпускного и манящей запах свободы нового жизненного периода, но, несмотря на многообещающие перспективы, с окончанием школы у девушек остается все меньше общего. Главный вопрос в том, смогут ли они во время первого «взрослого» лета не потерять друг друга.

Автором сценария и режиссером выступила ученица МШК Анастасия Борисова, чьи короткометражные ленты «Сулус» и «Ийэ» участвовали в конкурсах мировых кинофестивалей. Ведущие роли в картине сыграли Варвара Володина, Елизавета Ищенко и Дарья Харченко. Компанию им составили Микита Воронов, Владимир Сарапульцев, Анна Котова, Олег Каменщиков, Юрий Круглов, Наталия Колодяжная, Юлия Башорина, Ника Здорик, Павел Логинов, Елена Махова, Светлана Авилова и Алла Козлова.