Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты»

Стриминговый сервис Okko представил трейлер комедийного сериала «Мамонты».

В центре сюжета — обычный пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов), мечтающий купить себе новое жилье. Он продает свою старую квартиру и временно перебирается к любимой дочке Юле (Марьяна Спивак) и непростой внучке-подростку Полине (Елизавета Ищенко). Но все стремления доверчивого героя разбиваются вдребезги, когда он становится жертвой хитроумного интернет-мошенника. Николай Николаевич теряет все накопленные сбережения и вынужденно задерживается у родственников дольше, чем планировал.

Не желая быть для близких обузой, герой Стоянова решает вычислить обманувшего его преступника и вернуть украденные деньги. Полина, желающая поскорее избавиться от надоедливого деда, становится его напарницей и помогает пенсионеру погрузиться в мир современных технологий.

Режиссером выступил Иван Соснин, наиболее известный по сериалу «Далекие близкие» и альманаху «Иваново счастье». Сценарий написали Михаил Чистов («257 причин, чтобы жить») и Яна Прокопенко («Корни»). Дебютный показ шоу состоялся на пятом фестивале сериалов «Пилот».

Дата выхода «Мамонтов» пока неизвестна.