Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты»

Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты»

26 июня 2023 10:04
Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты»

Главные роли в шоу также исполнили Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко.

Стриминговый сервис Okko представил трейлер комедийного сериала «Мамонты».

В центре сюжета — обычный пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов), мечтающий купить себе новое жилье. Он продает свою старую квартиру и временно перебирается к любимой дочке Юле (Марьяна Спивак) и непростой внучке-подростку Полине (Елизавета Ищенко). Но все стремления доверчивого героя разбиваются вдребезги, когда он становится жертвой хитроумного интернет-мошенника. Николай Николаевич теряет все накопленные сбережения и вынужденно задерживается у родственников дольше, чем планировал.

Не желая быть для близких обузой, герой Стоянова решает вычислить обманувшего его преступника и вернуть украденные деньги. Полина, желающая поскорее избавиться от надоедливого деда, становится его напарницей и помогает пенсионеру погрузиться в мир современных технологий.

Режиссером выступил Иван Соснин, наиболее известный по сериалу «Далекие близкие» и альманаху «Иваново счастье». Сценарий написали Михаил Чистов («257 причин, чтобы жить») и Яна Прокопенко («Корни»). Дебютный показ шоу состоялся на пятом фестивале сериалов «Пилот».

Дата выхода «Мамонтов» пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме Читать далее 25 июня 2023
Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Читать далее 23 июня 2023
Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты» Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты» Читать далее 26 июня 2023
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне 6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Читать далее 27 июня 2023
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Читать далее 26 июня 2023
5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи 5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи Читать далее 26 июня 2023
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Читать далее 23 июня 2023
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Читать далее 27 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее 5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее Читать далее 26 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше