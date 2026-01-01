Мерл Дэндридж – американская актриса и певица, родилась 31 мая 1975 года в Японии, на острове Окинава, где служил ее отец. В детстве родители часто переезжали из-за его карьеры, но однажды семья остановилась на военной базе в Небраске, где прошла большая часть детства актрисы. Уже в школе принимала участие в многочисленных театральных постановках, где ее талант заметили и пригласили в Театральный колледж при Университете Рузвельта, предложив полную стипендию.

Окончив обучение, перебралась в Нью–Йорк, где начала пробовать себя на бродвейских подмостках. Через несколько лет она уже играла ведущие роли в мюзиклах, например, исполняла партию Марии Магдалины в «Иисус Христос – суперзвезда». Карьера на Бродвее для нее складывается весьма успешно: ее любят зрители и критики, была номинирована на «Грэмми» за лучшую музыку в театральной постановке.

В 2003 году ее впервые приглашают на роль в кино, хоть это и был лишь эпизод, но он открыл для актрисы новый мир. С этого времени она часто появляется на телеэкранах. Первой заметной ролью стало ее появление в «Сынах анархии», а через некоторое время она сыграла главную героиню в сериале «Гринлиф», который довольно высоко оценили критики.