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Мерл Дэндридж 9 фотографий
Мерл Дэндридж Merle Dandridge
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Мерл Дэндридж

Merle Dandridge

Дата рождения
31 мая 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Окинава, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Мерл Дэндридж

Мерл Дэндридж – американская актриса и певица, родилась 31 мая 1975 года в Японии, на острове Окинава, где служил ее отец. В детстве родители часто переезжали из-за его карьеры, но однажды семья остановилась на военной базе в Небраске, где прошла большая часть детства актрисы. Уже в школе принимала участие в многочисленных театральных постановках, где ее талант заметили и пригласили в Театральный колледж при Университете Рузвельта, предложив полную стипендию.

Окончив обучение, перебралась в Нью–Йорк, где начала пробовать себя на бродвейских подмостках. Через несколько лет она уже играла ведущие роли в мюзиклах, например, исполняла партию Марии Магдалины в «Иисус Христос – суперзвезда». Карьера на Бродвее для нее складывается весьма успешно: ее любят зрители и критики, была номинирована на «Грэмми» за лучшую музыку в театральной постановке.

В 2003 году ее впервые приглашают на роль в кино, хоть это и был лишь эпизод, но он открыл для актрисы новый мир. С этого времени она часто появляется на телеэкранах. Первой заметной ролью стало ее появление в «Сынах анархии», а через некоторое время она сыграла главную героиню в сериале «Гринлиф», который довольно высоко оценили критики.

Популярные фильмы

Менталист 8.3
Менталист (2008)
Одни из нас 8.2
Одни из нас (2023)
Форс-мажоры 8.1
Форс-мажоры (2011)

Фильмография Мерл Дэндридж

Одни из нас 8.2
Одни из нас
драма, боевик, ужасы 2023, США
Цитадель 6.1
Цитадель
боевик, триллер 2023, США
Бортпроводница 6.9
Бортпроводница
драма, комедия, триллер 2020, США
По правде говоря 7
По правде говоря
драма, криминал, триллер 2019, США
Пожарная часть 19 6.9
Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама 2018, США
Форс-мажоры 8.1
Форс-мажоры
драма 2011, США
Никита 7.5
Никита
драма, боевик, криминал 2010, США
До смерти красива 7.3
До смерти красива
драма, комедия 2009, США
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Новости о Мерл Дэндридж
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Интересные факты о Мерл Дэндридж

  • Актриса знаменита благодаря своему голосу: она озвучивала Элис в культовой компьютерной игре «Half-Life 2» и Марлену в «Last of Us». Ее работу над персонажем доктора Кейт из «Everybody’s Gone to the Rapture» оценили в Британской академии кино и телевизионных искусств;
  • Отец актрисы – афроамериканец, а мать – кореянка;
  • На ее счету шесть гастрольных туров по Америке и Европе в составе музыкальной труппы;
  • В своем родном городе, в Небраске, ее включили в Зал славы: она многое делает для поддержки местного сообщества, руководит фондом, помогающим беременным женщинам в неблагоприятных ситуациях;
  • По образованию Мерл – бакалавр искусств.

Фотографии Мерл Дэндридж

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