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Мерл Дэндридж

Merle Dandridge
Мерл Дэндридж
Мерл Дэндридж Merle Dandridge
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Дата рождения
31 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Окинава, Япония
Рост
173 см
Биография Мерл Дэндридж

Мерл Дэндридж – американская актриса и певица, родилась 31 мая 1975 года в Японии, на острове Окинава, где служил ее отец. В детстве родители часто переезжали из-за его карьеры, но однажды семья остановилась на военной базе в Небраске, где прошла большая часть детства актрисы. Уже в школе принимала участие в многочисленных театральных постановках, где ее талант заметили и пригласили в Театральный колледж при Университете Рузвельта, предложив полную стипендию.

Окончив обучение, перебралась в Нью–Йорк, где начала пробовать себя на бродвейских подмостках. Через несколько лет она уже играла ведущие роли в мюзиклах, например, исполняла партию Марии Магдалины в «Иисус Христос – суперзвезда». Карьера на Бродвее для нее складывается весьма успешно: ее любят зрители и критики, была номинирована на «Грэмми» за лучшую музыку в театральной постановке.

В 2003 году ее впервые приглашают на роль в кино, хоть это и был лишь эпизод, но он открыл для актрисы новый мир. С этого времени она часто появляется на телеэкранах. Первой заметной ролью стало ее появление в «Сынах анархии», а через некоторое время она сыграла главную героиню в сериале «Гринлиф», который довольно высоко оценили критики.

Интересные факты о Мерл Дэндридж
  • Актриса знаменита благодаря своему голосу: она озвучивала Элис в культовой компьютерной игре «Half-Life 2» и Марлену в «Last of Us». Ее работу над персонажем доктора Кейт из «Everybody’s Gone to the Rapture» оценили в Британской академии кино и телевизионных искусств;
  • Отец актрисы – афроамериканец, а мать – кореянка;
  • На ее счету шесть гастрольных туров по Америке и Европе в составе музыкальной труппы;
  • В своем родном городе, в Небраске, ее включили в Зал славы: она многое делает для поддержки местного сообщества, руководит фондом, помогающим беременным женщинам в неблагоприятных ситуациях;
  • По образованию Мерл – бакалавр искусств.
Фотографии Мерл Дэндридж Все фотографии
Мерл Дэндридж и Дебора Джой Винанс Мерл Дэндридж Мерл Дэндридж Мерл Дэндридж Мерл Дэндридж и Опра Уинфри Мерл Дэндридж и Кимберли Хоторн Мерл Дэндридж Мерл Дэндридж
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