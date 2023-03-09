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Кто такие «Цикады» в сериале «Одни из нас»?

9 марта 2023 14:18
Кто такие «Цикады» в сериале «Одни из нас»?

В преддверии финала подробно рассказываем о повстанческой группировке.

До финала постапокалиптической драмы HBO «Одни из нас» осталось всего несколько дней, но один из ключевых элементов истории остается окутан интригой. Почти все эпизоды шоу, за исключением третьего, были сосредоточены на взаимоотношениях Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмзи), но о группировке «Цикад» (они же «Светлячки») авторы всегда упоминали лишь поверхностно. В преддверии финала первого сезона рассказываем, кто такие «Цикады».

После глобальной пандемии кордицепса мир рухнул буквально за несколько дней. Вскоре люди разделились на две основные фракции — ФЕДРА (Федеральное агентство по реагированию на стихийные бедствия) и «Цикады». Есть и другие многочисленные группировки людей, но они существуют автономно и просто пытаются выжить, не оказывая никакого влияния на новый мировой порядок.

Если ФЕДРА — это милитаристская организация, являющаяся последним отголоском настоящего правительства США, то «Цикады» — радикальная повстанческая община. Они не принимают суровые меры высшей власти и ведут с военными ожесточенные битвы во всех частях страны, поэтому в начале шоу они позиционируются как террористы. Их символом сопротивления является граффити в виде цикады.

С момента основания главной целью «Цикад» было свержение нового правительства. Они хотят избавить граждан от репрессивного военного правления и восстановить былую демократическую республику. Так как борьба за свободу перетекла в настоящую войну, в своем противостоянии они использую крайне сомнительные методы. Несмотря на благие намерения, «Цикады» готовы жертвовать жизнями людей. Это отлично отражено в седьмом эпизоде. Когда Элли проводила время вместе с подругой Райли (Сторм Рид), примкнувшей к «Цикадам», девочка выяснила, что последние намерены организовать крупный теракт, в результате которого погибнет множество невинных. Лидером «Цикад» является Марлин (Мерл Дэндридж) — именно она просит Джоэла переправить Элли к повстанческой базе, где у девочки с иммунитетом должны взять кровь для создания вакцины против грибковой инфекции.

В девятой серии главные герои наконец доберутся до заветной цели, однако счастливого финала ждать не стоит. Персонажи столкнутся с очередной непредвиденной ситуацией и, по словам Рэмзи, концовка сезона разделит зрителей на два лагеря.

Премьера заключительного эпизода намечена на 13 марта.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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