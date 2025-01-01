Меню
Сидни Суини
Награды
Награды и номинации Сидни Свини
Sydney Sweeney
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
