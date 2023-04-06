Вы только гляньте на Сашу из «Сладкой жизни» спустя годы: почему народ ей так восхищается

От любимого дела она не отказалась даже после успеха в кино.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Марта Носова не просто убедительно сыграла танцовщицу go-go Сашу, которая за 8 дней резко меняет судьбы героев (и свою). Зрители не остались равнодушными к качественному и техничному исполнению хореографических сцен, и на то есть своя причина.

Марта Носова — профессиональный хореограф. В кино она пришла из танцев, а после триумфа «Сладкой жизни» вернулась в родную для себя сферу. В личном аккаунте девушка выкладывает видео с танцевальными экспромтами в стилистике современного джаза и R’n’B.

«Как люблю твои танцы! «Боже мой, ты супер», «Как же круто», — подписчики восхищаются красотой и грацией танцовщицы. Многие удивляются ее потрясающей пластичности. Некоторые в комментариях признались, что только из-за танцев Носовой пересмотрели «Сладкую жизнь» не менее пяти раз. «Какая же Вы шикарная и простая одновременно», — поклонники радуются, что, несмотря на популярность, Мария не подхватила звездную болезнь. Девушка продолжает трудиться и радовать окружающих своим творчеством.