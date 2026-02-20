Меню
К себе нежно - трейлер
К себе нежно. Трейлер

К себе нежно. Трейлер

Дата публикации: 20 февраля 2026
К себе нежно – Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис ушёл от неё два года назад, не выдержав рутины, хотя пара всё ещё не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в её жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия, 2026, Россия
