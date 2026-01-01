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Эрик Израэль Консуэло
Erick Israel Consuelo
Киноафиша
Персоны
Эрик Израэль Консуэло
Эрик Израэль Консуэло
Erick Israel Consuelo
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
НольНольНоль
(2020)
7.6
Плохой актер
(2023)
5.5
Кукла
(2021)
Фильмография Эрик Израэль Консуэло
7.6
Плохой актер
Un Actor Malo
драма
2023, Мексика
Смотреть трейлер
5.5
Кукла
Juega Conmigo
ужасы
2021, Мексика
Смотреть трейлер
Рецензия
8.2
НольНольНоль
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2020, Италия/Мексика
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