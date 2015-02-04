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Киноафиша Сериалы Винтер

Винтер (2015 - 2015)

Winter 18+
Год выпуска 2015
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Seven Network
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сидней, Кинг-кросс. Молодую девушку Индиану Хоуп, переходящую дорогу, сбивает автомобиль. Она попадает в больницу. В эту же ночь в небольшом рыбацком городке Роки Пойнт 23-летнюю молодую мать 2-х детей Карли Йохансен находят сброшенной с обрыва на камни. Детектив Ева Винтер берётся за расследование смерти девушки. Её напарник, детектив сержант Лаклан Маккензи подозревает, что убийство Карли связано с подобным убийством, произошедшим 8 лет назад. Ещё более загадочным дело становится, когда выясняется, что девушки дружат с детства и даже какое-то время росли в одной семье, а накануне гибели Карли они проговорили весь вечер...

В ролях
В ролях
Ребекка Гибни
Ребекка Гибни
Мэтью Нэйбл
Мэтью Нэйбл
Питер О’Брайэн
Рэйчел Гордон
Рэйчел Гордон
Сара Уэст
Сара Уэст
Николас Кассим
Николас Кассим
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Винтер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
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