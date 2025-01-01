Меню
Дженни Берлин
Награды
Награды и номинации Дженни Берлин
Jeannie Berlin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дженни Берлин
Оскар 1973
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
