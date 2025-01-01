Меню
Jeannie Berlin
Оскар 1973 Оскар 1973
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1973 Золотой глобус 1973
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
