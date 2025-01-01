Меню
Реге-Жан Пейдж
Награды
Награды и номинации Реге-Жан Пейджа
Regé-Jean Page
Награды и номинации Реге-Жан Пейджа
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Прорыв года
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
