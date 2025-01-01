Меню
Награды и номинации Али Вонг
Ali Wong
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Али Вонг
Золотой глобус 2025
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
BAFTA 2024
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
