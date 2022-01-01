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Адам Джеймс
Адам Джеймс
Adam James
О персоне
Фильмография
Адам Джеймс
Adam James
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Дата рождения
9 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
177 см
Биография Адама Джеймса
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Фильмография Адама Джеймса
Мать слёз
драма, ужасы, триллер
2007, Италия
5.0
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