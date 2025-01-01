«Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит

Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис

Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм

«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин

«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест)

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик

«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет

«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно

Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»