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Лора Лейтон
Лора Лейтон
Laura Leighton
О персоне
Фильмография
Лора Лейтон
Laura Leighton
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Дата рождения
24 июля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Айова-Сити, Айова, США
Рост
163 см
Биография Лоры Лейтон
Родилась 24 июля 1968 года. Айова-Сити, Айова, США.
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