Награды и номинации Лоры Лейтон

Laura Leighton
Награды и номинации Лоры Лейтон
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
