Персоны
Хонг Чау
Награды
Награды и номинации Хонг Чау
Hong Chau
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Хонг Чау
Оскар 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
