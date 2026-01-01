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Чэнс Келли
Chance Kelly
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Чэнс Келли
Чэнс Келли
Chance Kelly
Дата рождения
28 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Армонк, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Чэнса Келли
Родился 28 января 1967 года. Армонк, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.5
Карточный домик
(2013)
8.2
Поколение убийц
(2008)
7.9
Черный список
(2013)
Фильмография Чэнса Келли
5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив
2021, США
7.3
Американский неудачник
American Underdog
драма
2021, США
6.8
Бог меня зафрендил
драма, семейный, детектив
2018, США
7.4
Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика
2016, США
7.1
Водолей
драма, криминал
2015, США
7.9
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
8.5
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
7.5
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драма, боевик, криминал
2010, США
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