Персоны
Адам Рид
Награды
Награды и номинации Адама Рида
Adam Reed
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Адама Рида
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая анимационная программа
Номинант
