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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы В ударе
В ударе (2022 - …) Killing It
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Это забавная история о классовых различиях, капитализме и стремлении одного человека воплотить в жизнь американскую мечту. А также об охоте на гигантских опасных змей. Когда ты теряешь управление собственной жизнью, наступает миг, когда остро чувствуется необходимость что-то изменить. Главный герой этой истории готов рискнуть. Он идет против системы. Вместе со своим близким другом и новыми приятелями он становится участником весьма необычного бизнеса. Теперь его жизнь связана с охотой на больших змей.

В ударе - тизер
В ударе
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Стефани Ногерас
Фейт Форд
Scott MacArthur
Amy Davidson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В ударе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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