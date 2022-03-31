Это забавная история о классовых различиях, капитализме и стремлении одного человека воплотить в жизнь американскую мечту. А также об охоте на гигантских опасных змей. Когда ты теряешь управление собственной жизнью, наступает миг, когда остро чувствуется необходимость что-то изменить. Главный герой этой истории готов рискнуть. Он идет против системы. Вместе со своим близким другом и новыми приятелями он становится участником весьма необычного бизнеса. Теперь его жизнь связана с охотой на больших змей.