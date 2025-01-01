Меню
Глинн Тёрмен
Награды
Награды и номинации Глинна Тёрмена
Glynn Turman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Глинна Тёрмена
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
