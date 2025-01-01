Продолжение «Алисы в Пограничье» посвятят не Арису? У культовой манги был спин-офф

Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе

Российский ответ Голливуду: режиссер «Глухаря» взялся за «Телохранителя», где вместо поп-дивы — бывшая топ-модель

«Гениальный ход»: лишь на 2 сезоне «Ронина» зрители поняли задумку режиссера — Паламарчука позвали на роль Доронина неспроста

Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять

Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился

Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним

«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»

Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор

«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол