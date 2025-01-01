Меню
Персоны
Рэйчел Блум
Награды
Награды и номинации Рэйчел Блум
Rachel Bloom
Награды
Награды и номинации Рэйчел Блум
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
