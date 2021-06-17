Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Kendall Jenner
О персоне
Статьи
Кендалл Дженнер
Kendall Jenner
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 ноября 1995
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
179 см
Биография Кендалл Дженнер
Развернуть
Статьи о персоне
Стало известно, почему Кендалл Дженнер скрывала бойфрендов от публики: «Всегда было это правило»
Звезда не всегда понимала истинные намерения своих возлюбленных.
Написать
17 июня 2021 12:59
Кендалл Дженнер примерила наряд в стиле бохо и расстроила фанатов: «Эти брюки пахнут нафталином»
Звезда вспомнила про тренд из нулевых.
Написать
25 мая 2021 09:34
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России