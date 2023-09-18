Появился трейлер документального мини-сериала «Дом Кардашьян» о знаменитом семействе

На YouTube-канале телевещателя Sky появился трейлер документального мини-сериала «Дом Кардашьян» (House of Kardashian), в котором «без фильтров» рассказывается о жизни знаменитого семейства. В трехсерийном проекте режиссера Кэти Хиндли исследуется жизнь и наследие Крис Дженнер, а также ее многочисленных родственников. Будут интервью с приближенными, другом семьи Джо Френсисом и бывшим мужем Уильямом, теперь известным как Кейтлин Дженнер. Изюминкой шоу являются эксклюзивные архивные материалы, снятые еще до того, как звездный клан прославился.

В отличие от популярных ток-шоу «Семейство Кардашян» (2007 – 2021) и его продолжения «Семья Кардашьян» (2022), никто из родственников не имел прав редакторского контроля над предстоящим документальным фильмом. По этой причине «Дом Кардашьян» позиционируется чем-то по-настоящему взрывоопасным. В качестве затравки в рекламном ролике отдельно затрагивается тема слитого интимного видео Ким Кардашьян. По словам Френсиса, она долго пыталась придумать способ прославиться, и данная запись, по его мнению, является расчетливым средством достижения цели. Кардашьян нужен был громкий скандал, который бы все обсуждали.

«Я была счастлива принять участие в записях интервью. Мне хотелось поделиться своей точкой зрения, подчеркивая нашу силу и культурное влияние, а также умение моей семьи привлекать внимание всего мира и удерживать его на протяжении многих лет. Я невероятно горжусь всеми своими детьми и пасынками», — отметила Кейтлин Дженнер.

Премьера «Дома Кардашьян» состоится 8 октября.