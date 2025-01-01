В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии

Уже в первые 5 минут понятно, что выключить не сможете: 3 детективных сериала с крутой интригой прямо в пилотной серии

Киану Ривз в роли Константина был хорош, но почему до сих пор не сняли продолжение? 20 лет обещают — и все никак

Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill

«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя

Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза

Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий

Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос

«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»

Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)