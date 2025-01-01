Меню
Персоны
Кевин Дойл
Награды
Награды и номинации Кевина Дойла
Kevin Doyle
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кевина Дойла
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
