Награды и номинации Джейми Оливер

Награды и номинации Джейми Оливер
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Reality Program
Победитель
Outstanding Reality Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Reality Program
Номинант
 Outstanding Reality Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Features
Победитель
Best Features
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Best Features
Номинант
 Best Features
Номинант
