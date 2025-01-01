Меню
Джейми Оливер
Награды
Награды и номинации Джейми Оливер
Jamie' Oliver
Награды и номинации Джейми Оливер
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Reality Program
Победитель
Outstanding Reality Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Reality Program
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Features
Победитель
Best Features
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Best Features
Номинант
Best Features
Номинант
