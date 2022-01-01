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Давид Виктори
Давид Виктори
David Victori
О персоне
Фильмография
Давид Виктори
David Victori
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Дата рождения
6 сентября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Манреза, Испания
Биография Давид Виктори
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Фильмография Давид Виктори
Преступить черту
триллер
2020, Испания
6.0
Пакт
ужасы, триллер
2018, Испания
5.0
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