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Джеймс Хэтфилд
Джеймс Хэтфилд
James Hetfield
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Джеймс Хэтфилд
James Hetfield
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Дата рождения
3 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Композитор
Биография Джеймса Хэтфилда
Родился 3 августа 1963 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джеймса Хэтфилда
Красивый, плохой, злой
триллер
2018, США
6.0
Metallica: Сквозь невозможное
мюзикл
2013, США
7.0
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Вокалист Metallica исполнит свою первую роль в кино
Джеймс Хетфилд, фронтмен легендарной группы Metallica, вошел в актерский состав байопика «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий». Главную роль в фильме о серийном убийце Теде
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13 февраля 2018 11:43
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