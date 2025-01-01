Меню
Дот-Мари Джонс
Награды
Награды и номинации Дот-Мари Джонс
Dot-Marie Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дот-Мари Джонс
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
