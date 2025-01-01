Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам

Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь

Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман

Apple TV+ подхватил российскую моду на 90-е: их новый сериал вернет в прошлое — сюжет напоминает культовый «Престиж» Нолана

Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки

НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября

Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают

Они — мастхев на 31 октября: лучшие классические ужастики, которые стали культовым кино

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса