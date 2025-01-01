Меню
Карлос Каррера
Награды
Награды и номинации Карлоса Карреры
Carlos Carrera
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Карлоса Карреры
Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1995
Короткометражное кино
Победитель
