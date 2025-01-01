Меню
Награды
Награды и номинации Майкла Пирса
Michael Pearce
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Майкла Пирса
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Победитель
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Победитель
BAFTA 2014
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Премия "Платформа"
Номинант
