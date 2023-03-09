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Киноафиша Новости Джулианна Мур и Сидни Суини снимутся в фильме от создателя «Мейр из Исттауна»

Джулианна Мур и Сидни Суини снимутся в фильме от создателя «Мейр из Исттауна»

9 марта 2023 21:10
Джулианна Мур и Сидни Суини снимутся в фильме от создателя «Мейр из Исттауна»

Картина о матери, которой придется защищать свою дочь.

Согласно Variety, обладательница премии «Оскар» Джулианна Мур и звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини сыграют ведущие роли в драматическом триллере «Эхо-Вэлли» (Echo Valley), сценарий которого написал автор сериала «Мейр из Исттауна» Брэд Ингелсби. Производство курирует Apple Studios.

Действие развернется на живописной ферме в Эхо-Вэлли в штате Пенсильвания, а в центре повествования окажется Кейт Гарретт (Мур) — женщина, переживающая личную трагедию. Спрятаться от суровой реальности ей помогает уход за лошадьми. Размеренную жизнь героини нарушает внезапный визит своенравной дочки Клэр (Суини). Молодая девушка появляется на пороге дома Кейт вся испачканная чужой кровью. В фильме будет показано, насколько далеко готова зайти мать ради спасения своего ребенка.

Режиссером выступит лауреат BAFTA Майкл Пирс («Зверь», «Столкновение»). В продюсерскую команду вместе с Ингелсби и Пирсом вошел сэр Ридли Скотт. Съемки начнутся летом этого года.

Для Мур «Эхо-Вэлли» станет третьим совместным проектом с Apple после авантюрного триллера «Аферисты» и мини-сериала «История Лизи». В этом году актрису можно будет увидеть в драме с Натали Портман «Май, декабрь». В данный момент Суини снимается с Гленом Пауэллом в безымянном ромкоме от Sony, а позднее в этом году начнется производство третьего сезона «Эйфории». В числе ее будущих лент — кинокомикс «Мадам «Паутина», хоррор «Сиделка», криминальная драма «Американа», ранее известная как «Государственный гимн», а также ремейк «Барбареллы».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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