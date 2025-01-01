Меню
Ширли Темпл
Награды
Награды и номинации Ширли Темпл
Shirley Temple
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Ширли Темпл
Оскар 1935
Juvenile Award
Победитель
Juvenile Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
